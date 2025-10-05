Galatasaray Beşiktaş maçı tekrar mı edilecek? GS - BJK derbisi tekrar oynanacak mı?

GS - BJK derbisi tekrar oynanacak mı?

Galatasaray Beşiktaş derbisinin tekrar oynanabileceğini belirten Deniz Çoban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen'in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı. 10 saniye falan oyunda kaldı, kenardan uyarı geldi. Beşiktaş takımı oyuncu değiştirecek uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı.

Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir.

2 defa durmuş oldu burada. Beşiktaş, 2 defa daha değişiklik için oyunu durdurdu. Talimatta yazdığı şekliyle en fazla 3 defa durdurabilecekken değişiklik için Beşiktaş, 4 defa durdurmuş oldu.