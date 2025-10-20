Galatasaray Bodø/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GSS maçı şifresiz mi?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye çalışıyor.

Kalede her zamanki gibi Uğurcan Çakır görev yapacak. Savunmanın göbeğinde Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı ikilisi forma giyecek. Sağ bekte Singo’nun sakatlığı nedeniyle Sallai’nin oynaması bekleniyor. Sol bekte ise Jakobs, Eren’e göre bir adım önde görünüyor.

Orta sahada Torreira ve İlkay Gündoğan ikilisi görev alacak, önlerinde Yunus Akgün yer alacak. Kanatlarda Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz forma giyerken, gol yollarında takımın en ilerisi Victor Osimhen olacak.