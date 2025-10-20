Galatasaray Bodø/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GSS maçı şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları başlıyor. Galatasaray sahasında Bodø/Glimt ile karşılaşacak. Taraftar mücadeleyi iple çekerken "Galatasaray Bodø/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor. İşte mücadeleye dair notlar...
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodø/Glimt ile karşılaşacak. Cimbom, Avrupa'da 1 mağlubiyet, 1 galibiyet alırken bu karşılaşmadan da 3 puan alarak avantaj sağlamak istiyor. Maçın tarihini ve kanalını öğrenmek isteyenler "Galatasaray Bodø/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Galatasaray Bodø/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Bodø/Glimt maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye çalışıyor.
Kalede her zamanki gibi Uğurcan Çakır görev yapacak. Savunmanın göbeğinde Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı ikilisi forma giyecek. Sağ bekte Singo’nun sakatlığı nedeniyle Sallai’nin oynaması bekleniyor. Sol bekte ise Jakobs, Eren’e göre bir adım önde görünüyor.
Orta sahada Torreira ve İlkay Gündoğan ikilisi görev alacak, önlerinde Yunus Akgün yer alacak. Kanatlarda Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz forma giyerken, gol yollarında takımın en ilerisi Victor Osimhen olacak.