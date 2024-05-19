Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha karıştı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi zemini kontrole çıkan futbolcular arasında kavga çıktı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı Kerem Aktüroğlu rakibine tepki gösterdi. Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil oldu.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Fenerbahçe derbisi öncesinde kavga çıktı.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde zemin kontrolüne çıkan sarı-lacivertli oyuncular, Galatasaray seyircisi tarafından ıslıklarla karşılandı.
Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, rakibine tepki gösterdi.
Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil oldu.