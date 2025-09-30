Galatasaray Liverpool maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? GS maçı muhtemel 11'i...
Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray çok zor bir sınava çıkıyor. Aslan, sahasında Liverpool'u ağırlıyor. Cimbom seyircisi önünde en az 1 puan hedefliyor. Futbol tutkunları mücadeleyi sabırsızlıkla beklerken "Galatasaray Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor. Öte yandan merak edilen bir başka konu da temsilcimizin hangi ilk 11'le sahaya çıkacağı...
Futbolseverler Galatasaray - Liverpool maçını bekliyor. İlk maçından ağır bir yenilgi alan Aslan, ikinci maçta İngiliz devi Liverpool'u eli boş göndermek istiyor. Nefesler tutuldu mücadelenin ayrıntıları öğrenilmek isteniyor. Sabahtan bu yana "Galatasaray Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanmış durumda...
Galatasaray Liverpool maçı ne zaman?
Galatasaray Liverpool maçı 30 Eylül Salı 22.00'de oynanacak. Cimbom'un bu kritik mücadelesini TRT 1 şifresiz ve canlı yayınlanacak. Müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim , Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen.
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.
Aslan tam kadro
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Liverpool maçına tam kadro çıkacak.
Nijerya Milli Takımı’ndan sakat dönen ve üç resmi karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen, Süper Lig’de Alanyaspor ile oynanan mücadelenin son dakikalarında sahalara dönmüştü. Yıldız forvetin Liverpool karşısında ilk 11’de başlaması ve kariyerinde ilk kez sarı-kırmızılı forma ile bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkması bekleniyor.
Alanyaspor maçında devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira’nın da sağlık durumunun iyi olduğu ve sahada yer alabileceği açıklandı. Böylece Galatasaray, kritik mücadeleye eksiksiz kadrosuyla çıkacak.
Avrupa’da 330. sınav
Sarı-kırmızılılar, Liverpool karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 330. kez sahne alacak. İlk kez 1956-1957 sezonunda Avrupa arenasına çıkan Galatasaray, bugüne kadar 37 farklı ülkeden 112 rakiple karşılaştı.
Şu ana kadar oynanan 329 maçta 116 galibiyet, 124 mağlubiyet ve 89 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 452 gol atarken kalesinde 503 gol gördü.
Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen Galatasaray – Liverpool karşılaşması, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa’daki tarihi yolculuğunda yeni bir sayfa olacak.