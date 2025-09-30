Galatasaray Liverpool maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? GS maçı muhtemel 11'i...

Aslan tam kadro

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Liverpool maçına tam kadro çıkacak.

Nijerya Milli Takımı’ndan sakat dönen ve üç resmi karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen, Süper Lig’de Alanyaspor ile oynanan mücadelenin son dakikalarında sahalara dönmüştü. Yıldız forvetin Liverpool karşısında ilk 11’de başlaması ve kariyerinde ilk kez sarı-kırmızılı forma ile bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkması bekleniyor.

Alanyaspor maçında devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira’nın da sağlık durumunun iyi olduğu ve sahada yer alabileceği açıklandı. Böylece Galatasaray, kritik mücadeleye eksiksiz kadrosuyla çıkacak.