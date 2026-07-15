Greenwood zirveyi zorladı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti
Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood'u kadrosuna katmasının ardından Süper Lig'in en değerli futbolcuları sıralaması yeniden şekillendi. Rekor bonservis bedeliyle Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki futbolcu, 55 milyon euroluk piyasa değeriyle listede yerleri değiştirdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferi, Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek futbolcuları sıralamasında önemli bir değişikliğe yol açtı. Güncel verilere göre 55 milyon euro piyasa değerine sahip İngiliz yıldız, Victor Osimhen'in ardından ligin en değerli ikinci futbolcusu oldu. İlk 10'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer Süper Lig ekiplerinden dikkat çeken isimler yer aldı.
Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek 10 futbolcusu:
10- Kerem Aktürkoğlu - 20 milyon euro
9- Leroy Sane - 20 milyon euro
8- Inao Oulai - 23 milyon euro
7- Wilfred Singo - 23 milyon euro
6- Orkun Kökçü - 25 milyon euro
5- Gabriel Sara - 27 milyon euro
4- Matteo Guendouzi - 27 milyon euro
3- Barış Alper Yılmaz - 30 milyon euro
2- Mason Greenwood - 55 milyon euro
1- Victor Osimhen - 75 milyon euro