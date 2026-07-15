Greenwood zirveyi zorladı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti

Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferi, Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek futbolcuları sıralamasında önemli bir değişikliğe yol açtı. Güncel verilere göre 55 milyon euro piyasa değerine sahip İngiliz yıldız, Victor Osimhen'in ardından ligin en değerli ikinci futbolcusu oldu. İlk 10'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer Süper Lig ekiplerinden dikkat çeken isimler yer aldı.