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Greenwood zirveyi zorladı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood'u kadrosuna katmasının ardından Süper Lig'in en değerli futbolcuları sıralaması yeniden şekillendi. Rekor bonservis bedeliyle Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki futbolcu, 55 milyon euroluk piyasa değeriyle listede yerleri değiştirdi.

Mutluhan Yıldız
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Greenwood zirveyi zorladı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti - Resim: 1

Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferi, Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek futbolcuları sıralamasında önemli bir değişikliğe yol açtı. Güncel verilere göre 55 milyon euro piyasa değerine sahip İngiliz yıldız, Victor Osimhen'in ardından ligin en değerli ikinci futbolcusu oldu. İlk 10'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer Süper Lig ekiplerinden dikkat çeken isimler yer aldı.

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Greenwood zirveyi zorladı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti - Resim: 2

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek 10 futbolcusu:

10- Kerem Aktürkoğlu - 20 milyon euro

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Greenwood zirveyi zorladı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti - Resim: 3

9- Leroy Sane - 20 milyon euro

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Greenwood zirveyi zorladı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti - Resim: 4

8- Inao Oulai - 23 milyon euro

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Greenwood zirveyi zorladı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti - Resim: 5

7- Wilfred Singo - 23 milyon euro

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Greenwood zirveyi zorladı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti - Resim: 6

6- Orkun Kökçü - 25 milyon euro

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Greenwood zirveyi zorladı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti - Resim: 7

5- Gabriel Sara - 27 milyon euro

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Greenwood zirveyi zorladı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti - Resim: 8

4- Matteo Guendouzi - 27 milyon euro

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Greenwood zirveyi zorladı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti - Resim: 9

3- Barış Alper Yılmaz - 30 milyon euro

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Greenwood zirveyi zorladı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti - Resim: 10

2- Mason Greenwood - 55 milyon euro

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Greenwood zirveyi zorladı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti - Resim: 11

1- Victor Osimhen - 75 milyon euro

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