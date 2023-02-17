'Hep birlikte olacağız, yaralarımızı saracağız'

Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüpleri başkanları protokol tribünde maçı birlikte izlerken farklı takım taraftarları da kendilerine ait forma ve bayraklarla tribünleri doldurdu.