'Hep birlikte olacağız, yaralarımızı saracağız'
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı karşılaşmada futbol dünyası tek yürek oldu.
Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüpleri başkanları protokol tribünde maçı birlikte izlerken farklı takım taraftarları da kendilerine ait forma ve bayraklarla tribünleri doldurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takım taraftarları maç öncesi Trabzonspor Müzesi'ni ziyaret ettiler.
Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edildi.
Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, maç öncesi tezahüratta bulunmazken sık sık tekbir getirdiler.
Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman şehirlerinin isimlerinin yer aldığı pankartlar tribüne asıldı. Taraftarlara maç öncesi de Türk bayrağı dağıtıldı.
Karşılaşma öncesi tribünde "Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız." ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi.