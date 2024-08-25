Icardi’nin 52 milyon liralık süper lüks oyuncağı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni aldığı lüks otomobiliyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Icardi'nin Lamborghini Urus cipinin değeri 52 milyon lira.
Futboluyla olduğu kadar özel hayatı ile de konuşulan Mauro Icardi, altı araçlık koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor.
Arjantinli yıldız yeni arabası Lamborghini Urus ile Florya'daki antrenman tesislerine gelirken görüntülenmişti.
Icardi son olarak 52 milyon TL değerindeki süper lüks cipiyle çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Icardi yeni lüks oyuncağını Instagram hesabından paylaştığı "Birlikte mükemmel çiftiz, o bakışları çalıyor ve ben.. Ben de öyle" şeklinde bir mesajla sergiledi.