Icardi’nin 52 milyon liralık süper lüks oyuncağı

Futboluyla olduğu kadar özel hayatı ile de konuşulan Mauro Icardi, altı araçlık koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor.

Icardi yeni lüks oyuncağını Instagram hesabından paylaştığı "Birlikte mükemmel çiftiz, o bakışları çalıyor ve ben.. Ben de öyle" şeklinde bir mesajla sergiledi.