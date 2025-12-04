İlk şampiyonluk kupası satışa çıkmıştı: Fenerbahçe'den açıklama geldi

Kulüp hukuk süreci başlatıyor

Fenerbahçe, hem “çalıntı” envanter mallarını satanlara hem de “sahte ürünlerle” kulüp adını kullanarak dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu iddia edilen kişi ve kurumlara karşı yargı sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Kulüp, bu kişilere ve ilgili müzayede evlerine yönelik olarak 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, ayrıca “Sahtecilik”, “Dolandırıcılık” ve “Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi” suçları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.