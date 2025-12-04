İlk şampiyonluk kupası satışa çıkmıştı: Fenerbahçe'den açıklama geldi
Fenerbahçe, "ilk şampiyonluk kupası" iddialarıyla gündeme gelen objenin satışı üzerine sert bir açıklama yaptı. Kulüp, söz konusu materyalin orijinalliğinin şüpheli olduğunu vurgulayarak "Hiçbir tarihî eserimiz satılık değildir” dedi. Kupa olduğu iddia edilen envanterin sahte ya da çalıntı yoluyla pazarlayanlara karşı hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü, son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran “1911-12 sezonundaki ilk şampiyonluk kupasının açık artırmada satışa çıkarıldığı” iddialarıyla ilgili açıklama yayımladı. 7 Aralık’ta sona ereceği belirtilen açık artırmada söz konusu objeye şu ana kadar 2 bin 750 dolarlık teklif verilmişti.
Kulüp, açıklamasında müzayede evleri, internet siteleri ve antikacılar aracılığıyla Fenerbahçe tarihine ait olduğu iddia edilen bazı materyallerin satışa sunulduğunun tespit edildiğini belirterek durumun 'kabul edilemez' olduğunu vurguladı. Özellikle 1932 Kuşdili Yangını’ndan kurtarıldığı ileri sürülen ya da yıllar içinde kulüp envanterinden "yetkisizce çıkarılan" objelerin ticari meta gibi pazarlanmasının rahatsızlık yarattığı ifade edildi.
"Hiçbir tarihi obje satılık değildir"
Kulüp açıklamasında, "Fenerbahçe Spor Kulübü envanterinden çıkan hiçbir tarihî obje satılık değildir. Bu eserlerin yeri şahısların vitrinleri değil, Fenerbahçe Müzesi’dir" ifadesine yer verildi.
"Kayıtlarda böyle bir objeye rastlanmadı"
Son günlerde “Fenerbahçe’nin İlk Kupası” başlığıyla yüksek meblağlarla pazarlanmaya çalışılan obje hakkında yapılan incelemelerde orijinalliğe dair ciddi şüphelerin bulunduğu kaydedildi. Kulübün Tarih Danışmanlığı’nın verdiği bilgilere göre:
Kulüp kayıtlarında böyle bir objeye rastlanmadığı, o dönemde sporculara bireysel hatıra verilmesi gibi bir uygulamanın bulunmadığı belirtildi.
Obje üzerindeki Hicri–Rumi–Miladi tarih uyumsuzluklarının, kulüp arşivindeki verilerle hiçbir şekilde örtüşmediği ifade edildi.
'Sahtecilik' oyunu mu var?
Benzer nitelikteki materyallerin geçmişte farklı formlarda piyasaya sürülmesinin, Fenerbahçe markası üzerinden haksız kazanç elde etmeye yönelik sistematik bir sahtecilik girişimi izlenimi oluşturduğu vurgulandı.
Kulüp hukuk süreci başlatıyor
Fenerbahçe, hem “çalıntı” envanter mallarını satanlara hem de “sahte ürünlerle” kulüp adını kullanarak dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu iddia edilen kişi ve kurumlara karşı yargı sürecinin başlatılacağını açıkladı.
Kulüp, bu kişilere ve ilgili müzayede evlerine yönelik olarak 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, ayrıca “Sahtecilik”, “Dolandırıcılık” ve “Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi” suçları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.
“Tüm materyalleri derhal iade edin” çağrısı
Açıklamada, tarihi eser niteliğindeki materyalleri elinde bulunduranlara da sert bir çağrı yapıldı:
“Kulüp envanterinden yetkisizce çıkarılmış olan tüm materyalleri ve marka değerlerimizi istismar ederek üretilmiş sahte objeleri derhal ve kayıtsız şartsız Fenerbahçe Spor Kulübü’ne teslim ediniz.”
Aksi durumda hukuki süreçlerin tavizsiz şekilde yürütüleceği ve sorumluların ağır yaptırımlarla karşılaşacağı ifade edildi.