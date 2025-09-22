İlkin Aydın ihraç mı edildi? Aydın Milli Takım'dan çıkarıldı mı?

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda 2. olarak bize büyük bir gurur yaşattılar. Türkiye A Mili Kadın Voleybol Takımı'mızın yurda dönüşü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sultanları teker teker tebrik etti. Bir video ise çok konuşulmaya başlandı. Galatasaray2da forma giyen İlkin Aydın'ın Erdoğan'a mesafeli durduğu ve tavır yaptığı iddia edildi. Bu gelişme sonrası ise Aydın'ın Milli Takım'dan ihraç edildiği paylaşımları art arda gelmeye başlandı. Peki iddialar gerçeği yansıtıyor mu?