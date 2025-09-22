İlkin Aydın ihraç mı edildi? Aydın Milli Takım'dan çıkarıldı mı?
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri İlkin Aydın oldu. Aydın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tebrik edildiği anlarda tavır gösterdiği iddia edildi ve bu sebeple Milli Takım'dan ihraç edildiği öne sürüldü. Bu iddialar sonrası sıkça "İlkin Aydın ihraç mı edildi" sorusu gelmeye başladı. İşte gerçekler...
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda 2. olarak bize büyük bir gurur yaşattılar. Türkiye A Mili Kadın Voleybol Takımı'mızın yurda dönüşü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sultanları teker teker tebrik etti. Bir video ise çok konuşulmaya başlandı. Galatasaray2da forma giyen İlkin Aydın'ın Erdoğan'a mesafeli durduğu ve tavır yaptığı iddia edildi. Bu gelişme sonrası ise Aydın'ın Milli Takım'dan ihraç edildiği paylaşımları art arda gelmeye başlandı. Peki iddialar gerçeği yansıtıyor mu?
İlkin Aydın ihraç mı edildi?
Milli voleybolcu İlkin Aydın'ın ihraç edildiği yönündeki haberler asılsız. İddialar gerçeği yansıtmıyor. 25 yaşındaki Aydın hem Galatasaray'da hem de Milli Takım'da yer almaya devam ediyor.
İlkin Aydın kimdir?
Milli voleybolcu İlkin Aydın, 5 Ocak 2000’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğdu. Spora küçük yaşlarda başlayan Aydın, voleybol temelini İlbank altyapısında attı. Ardından TVF Spor Lisesi’nde forma giyerek gelişimini sürdürdü ve kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti.
2017 yılında Galatasaray’a transfer olan Aydın, sarı-kırmızılı formayla istikrarlı bir şekilde kariyerine devam etti. Takımın öne çıkan oyuncularından biri haline gelirken, kaptanlık görevini de üstlendi.
Milli takım kariyerine 2021’de başlayan Aydın, aynı yıl Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi’nde bronz madalya kazandı. 2023 yılında ise hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşayan kadroda yer aldı.