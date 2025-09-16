Juventus - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi hasreti sona eriyor. Bu akşam 6 maç oynanacak. Bu müsabakalardan biri de Juventus - Borussia Dortmund karşılaşması... Milli gururumuz Kenan Yıldız'ı izlemek isteyenler şimdi "Juventus - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.