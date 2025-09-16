Juventus - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?
Şampiyonalar Ligi'nde Juventus kendi sahasında Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması beklenirken mücadelenin tarihi, saati ve kanalı merak ediliyor. İşte konuya dair bilgiler...
Şampiyonlar Ligi hasreti sona eriyor. Bu akşam 6 maç oynanacak. Bu müsabakalardan biri de Juventus - Borussia Dortmund karşılaşması... Milli gururumuz Kenan Yıldız'ı izlemek isteyenler şimdi "Juventus - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
Juventus - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Juventus - Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka tabii dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Juventus maçı şifresiz mi?
tabii dijital platformuna ücretsiz üye olabilirsiniz. Fakat, maçları, dizileri ve filmleri izlemek için her ay 99 liralık abonelik ücreti ödemek zorundasınız.