Kazandıkları rakam dudak uçuklatıyor! Mike Tyson ve Jake Paul boks maçından ne kadar kazandı?

27 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve profesyonel boksör Jake Paul, 58 yaşındaki eski ağır sıklet dünya şampiyonu ve boks efsanesi Mike Tyson’la Texas’taki AT&T Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Netflix’te canlı yayınlanan maç, büyük bir gösteri havasında geçti ve Paul’un hakem oybirliğiyle galip ilan edilmesiyle sona erdi. 1 | 16

Karşılaşmanın sona ermesiyle sporseverler arasında en çok merak edilen konu ise Jake Paul ve Mike Tyson ikilisinin bu dövüşten ne kadar kazanç elde ettikleri ve para kazandıkları oldu. İşte ayrıntılar... 2 | 16

Mike Tyson ne kadar kazandı? Amerikan CBS News'ta yer alan habere göre; boks tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Mike Tyson, bu mücadele için yaklaşık 20 milyon dolar kazandı. 1988 yılında Michael Spinks’e karşı elde ettiği rekor seviyedeki 20 milyon dolarlık kazancı, bugünkü enflasyon oranına göre yaklaşık 53 milyon dolara denk geliyor. Tyson’ın kariyeri boyunca 400 milyon doları aşkın gelir elde ettiği, ancak 2013 yılında iflas ettiği biliniyor. 3 | 16