Milli MAÇ BUGÜN MÜ? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye 4. maçında Gürcistan ile karşılaşacak. İlk maçta komşu ülkeyi 3-2 yenen millilerimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Milyonların kalbi yine A Milli Futbol Takımı'mız ile atacak. Henüz mücadele bilgilerini bilmeyenler "Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.