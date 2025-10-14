Milli MAÇ BUGÜN MÜ? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız tarihi bir maça çıkıyor. Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla geçen Milli Takım'da moral ve motivasyon bir hayli yüksek... Türkiye, Gürcistan'ı da geçerek 2'nciliği garantilemek istiyor. Bugün en çok yöneltilen sorulardan biri "Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye 4. maçında Gürcistan ile karşılaşacak. İlk maçta komşu ülkeyi 3-2 yenen millilerimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Milyonların kalbi yine A Milli Futbol Takımı'mız ile atacak. Henüz mücadele bilgilerini bilmeyenler "Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye Gürcistan maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.
Barış Alper Yılmaz geri dönüyor
Ay-yıldızlı ekipte, iki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz bu mücadelede forma giyebilecek.
Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper, İspanya ve Bulgaristan maçlarında takımdaki yerini alamamıştı.
Milli takımda, İrfan Can Kahveci ise sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Berke'nin yerine Muhammed
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yer alan milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını duyurdu.
Bu gelişme üzerine Berke'nin yerine RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in aday kadroya dahil edildiği açıklandı.