Milli maç bugün mü? Türkiye'nin Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milyonlar Türkiye-Bulgaristan mücadelesini bekliyor. 23 yıl sonra Dünya Kupası turnuvasına gitmek isteyen A Milli Futbol Takımı'mız bu maçı mutlak galibiyetle tamamlamak zorunda... Mücadelenin kritik olması nedeniyle nefesler de tutulmuş durumda... Mücadeleyi kaçırmak istemeyenlerin sıkça başvurduğu soru "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.