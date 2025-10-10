MİLLİ MAÇ HEYECANI! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
23 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz! Gürcistan'ı güzel bir futbolla yenen fakat İspanya'ya karşı kötü futbol sergileyen Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın sıradaki rakibi Bulgaristan... Millilerimizin bu deplasmanda 3 puan alması şart yoksa işimizi bir hayli zora sokmuş olacağız. Mücadele için heyecan katsayısı bir hayli artarken "Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorularının ardı arkası kesilmiyor.
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye 3. maçına çıkıyor. Rakip bu sefer Bulgaristan... Deplasmana gidecek millilerimizin hedefi 3 puanla yurda dönmek... Nefes kesecek mücadeleye sayılı saatler kaldı ve mücadele iple çekiliyor. "Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu gündem olmuş durumda...
Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
7'den 70'e tüm Türkiye'nin beklediği Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi akşamı saat 21.45'te oynanacak. Bu heyecan dolu müsabakayı TRT 1 naklen yayınlayacak.
Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.
Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek.
Bulgaristan yeni teknik direktörüyle sahada
Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak.
Gruptaki ikinci maçını kaybeden Bulgaristan'da Ilian Iliev'in yerine teknik direktörlük görevine son 7 yılda Bulgaristan Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran Dimitrov getirildi.