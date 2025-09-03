Milli maç ne zaman? Türkiye Gürcistan futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk maçımız Gürcistan ile... Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'mız çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak isteyen Milli Takım'ın hedefi mutlak 3 puan... Peki, Türkiye Gürcistan futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası Elemeleri başlıyor. E Grubu'nda Milli Takım, ilk maçına Gürcistan karşısında çıkıyor. Futbolseverler mücadeleyi iple çekerken mücadele bilgileri araştırılıyor. Sıkça gelen soru "Türkiye Gürcistan futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman?
2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Türkiye Gürcistan mücadelesi 4 Eylül 2025 Perşembe günü sat 19.00'da oynanacak ve müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.