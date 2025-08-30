Milli maç ne zaman? Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası elemeleri için heyecan başlıyor. Süper Lig'de bu haftanın ardından milli araya girilecek. İlk maç Gürcistan ile... Futbolseverler bu müsabakanın bilgileri öğrenmek istiyor ve "Milli maç ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
2026 Dünya Kupası elemeleri E Grubu'nda Türkiye, ilk maçını Gürcistan ile yapacak. Zor randevu iple çekilirken mücadelenin tarih, saat ve kanal bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman?
2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Türkiye Gürcistan mücadelesi 4 Eylül 2025 Perşembe günü sat 10.00'de oynanacak ve müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.