MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Bulgaristan'a karşı tarihi zafer alan millilerimiz bu zorlu mücadeleden de galibiyetle ayrılmanın planını yapıyor. Kritik maçın bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...