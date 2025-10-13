MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası Elemeleri'nde 4. maçlar oynanacak. Türkiye, ilk maçta 3-2 yendiği Gürcistan'ı ağırlayacak. 6-1'lik Bulgaristan galibiyeti ile büyük moral bulan A Milli Futbol Takımı'mız Gürcistan'ı da geçip rahat bir nefes almak istiyor. Milyonlar mücadeleyi beklerken sıkça gelen soru "Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Bulgaristan'a karşı tarihi zafer alan millilerimiz bu zorlu mücadeleden de galibiyetle ayrılmanın planını yapıyor. Kritik maçın bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Gürcistan maçı 14 Ekim saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.
Barış Alper Yılmaz geri dönüyor
Ay-yıldızlı ekipte, iki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz bu mücadelede forma giyebilecek.
Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper, İspanya ve Bulgaristan maçlarında takımdaki yerini alamamıştı.
Milli takımda, İrfan Can Kahveci ise sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Berke'nin yerine Muhammed
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yer alan milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını duyurdu.
Bu gelişme üzerine Berke'nin yerine RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in aday kadroya dahil edildiği açıklandı.