Milli maç tarihi: Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız dün Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek ilk üç puanını aldı. Grup birinciliği hedefleyen milliler zorlu İspanya engelini de aşmak istiyor. Tüm Türkiye'yi bu maçın heyecanı sararken mücadele hakkında bilgi almak isteyenler "Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.