Milli maç tarihi: Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne güzel bir başlangıç yapan A Milli Takımı'mızın sıradaki rakibi İspanya... Milliler bu maçtan da galibiyetle ayrılmak için elinden geleni sahaya koyacak. Bu maçın heyecanı şimdiden başlarken "Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları da art arda geliyor.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız dün Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek ilk üç puanını aldı. Grup birinciliği hedefleyen milliler zorlu İspanya engelini de aşmak istiyor. Tüm Türkiye'yi bu maçın heyecanı sararken mücadele hakkında bilgi almak isteyenler "Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Türkiye - İspanya maçı ne zaman?
Türkiye İspanya maçı 7 Eylül Pazar saat 21.45'te başlayacak. Mücadelenin TV8'den naklen yayınlanması bekleniyor.