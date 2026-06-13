MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ: Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Milli maç için nefesler tutuldu. Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız Avustralya ile ilk maçına çıkacak. Milyonlar maçı beklerken ısrarla "Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.
Dünya Kupası şöleni başladı ve her gün maçlar yapılıyor. A Milli Futbol Takımı'mız da sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Rakibimiz Avustralya... Futbol otoriterleri Türkiye'yi favori olarak görürken mücadelenin başlama saati merak ediliyor. Sabah saatlerinde milyonlar ekran başına geçecek ve kalpler milliler için atacak. Peki, Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye maçı ne zaman?
Avustralya - Türkiye maçı 14 Haziran Pazar günü sabah saat 07.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos, Metcalfe, Irvine, O'Neill, Leckie, Toure
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Yunus (Kenan), Barış, Kerem
Sakatlığı geçen Kenan Yıldız, son antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Türkiye ile Avustralya iki kez dostluk maçında karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı'mız bu maçları 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)