MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ: Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Dünya Kupası şöleni başladı ve her gün maçlar yapılıyor. A Milli Futbol Takımı'mız da sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Rakibimiz Avustralya... Futbol otoriterleri Türkiye'yi favori olarak görürken mücadelenin başlama saati merak ediliyor. Sabah saatlerinde milyonlar ekran başına geçecek ve kalpler milliler için atacak. Peki, Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?