Milli Takım’ın olası Dünya Kupası grubunda dikkat çeken kadro değeri farkı
2026 Dünya Kupası’na Play-Off’tan katılma mücadelesi veren A Milli Takım, olası grubundaki rakiplerine kadro değeri bakımından büyük fark atıyor. Türkiye 477 milyon Euro’luk kadro değeriyle ABD, Paraguay ve Avustralya’nın önüne geçerek grubun en güçlü takımı konumuna geliyor. İşte olası katılım durumunda rakiplerimizin kadro değerleri ve en değerli futbolcuları...
Futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ederken, turnuvanın grup aşamasını şekillendirecek kura çekimi tamamlandı. Play-Off turunda önce Romanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu engeli aşması halinde ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonda yer alacağı grubun rakipleriyle şimdiden kıyaslanmaya başladı.
Türkiye olası rakiplerine değer farkı attı
Transfermarkt verilerine göre Türkiye, olası grubunda kadro değeri açısından rakiplerine büyük üstünlük kuruyor.
A Milli Takım, toplam 477 milyon Euro ile olası grubun en değerli takımı konumunda. Kadronun yıldızları arasında yer alan Kenan Yıldız (75 milyon Euro) ve Arda Güler (60 milyon Euro), milli takımın piyasa değerini yukarı taşıyan iki genç isim olarak öne çıkıyor.
Amerika Birleşik Devletleri: 159 milyon Euro
Olası rakiplerden Amerika Birleşik Devletleri, 159 milyon Euro kadro değeriyle grubun ikinci sırasında yer alırken, en değerli futbolcuları Sergiño Dest ve Folarin Balogun’un piyasa değerleri 18’er milyon Euro seviyesinde.
Paraguay: 120 milyon Euro
Bir diğer rakip Paraguay, 120 milyon Euro kadro değerine sahip. Güney Amerika temsilcisinin en pahalı oyuncuları arasında Diego Gómez (20 milyon Euro) ve Ramón Sosa (12 milyon Euro) bulunuyor.
Avustralya: 32 milyon Euro
Grubun piyasa değeri bakımından en düşük takımı ise Avustralya oldu. Toplam değeri 32 milyon Euro olan kadronun en değerli isimleri Nestory Irankunda (6 milyon Euro) ve Aiden O'Neill (3 milyon Euro) olarak göze çarpıyor.
Kadro değerleri kıyaslandığında, Türkiye, Play-Off’u geçmesi halinde gruptaki en güçlü ekip olarak sahaya çıkacak.