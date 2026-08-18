Minik taraftar Göktuğ, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle buluştu

Fenerbahçe'nin, Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde Göktuğ ve ailesini, kulüp binasında konuk eden Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri minik taraftarla yakından ilgilenirken, forma ve günün anısına hazırlanan birbirinden özel hediyeler de aileye verildi. Göktuğ Alımcı’nın ailesi de Başkana ve Yönetim Kuruluna gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.