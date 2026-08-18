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Minik taraftar Göktuğ, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle buluştu

Fenerbahçe'nin Süper Lig’in açılış haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftar Göktuğ Alımcı, Başkan Aziz Yıldırım'ın davetlisi olarak Lyon maç için stadyumda yerini aldı.

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Minik taraftar Göktuğ, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle buluştu - Resim: 1

Fenerbahçe'nin, Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde Göktuğ ve ailesini, kulüp binasında konuk eden Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri minik taraftarla yakından ilgilenirken, forma ve günün anısına hazırlanan birbirinden özel hediyeler de aileye verildi. Göktuğ Alımcı’nın ailesi de Başkana ve Yönetim Kuruluna gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

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Minik taraftar Göktuğ, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle buluştu - Resim: 2

Alımcı Ailesi’ne, Gençlerbirliği maçında Göktuğ ile yakından ilgilenen Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven de eşlik ederken, kendisine forma takdim edildi.

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Minik taraftar Göktuğ, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle buluştu - Resim: 3

Misafirler daha sonra müsabakayı takip etmek üzere tribündeki yerini aldı.

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Minik taraftar Göktuğ, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle buluştu - Resim: 4
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Minik taraftar Göktuğ, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle buluştu - Resim: 5
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Minik taraftar Göktuğ, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle buluştu - Resim: 6
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