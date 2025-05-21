Muslera, Osimhen, Barış Alper… Galatasaray'ın en çok konuşulan isimleri belli oldu! Medyanın favorisi kim?

2024-2025 Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bitime iki hafta kala Kayserispor galibiyetiyle mutlu sona ulaştı ve 25. şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle birlikte beşinci yıldızını da armasına ekleyen sarı kırmızılılar, hem saha içinde hem de medyada dikkat çeken bir sezon geçirdi.

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