Muslera, Osimhen, Barış Alper… Galatasaray'ın en çok konuşulan isimleri belli oldu! Medyanın favorisi kim?
2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Kayserispor galibiyetiyle bitime iki hafta kala 25. kez mutlu sona ulaştı. Hem saha içi performanslarıyla hem de kırdıkları rekorlarla dikkat çeken sarı kırmızılı futbolcular, medyada da sezon boyunca gündemde kaldı. Newscope verilerine göre, Ocak-Mayıs 2025 arasında milyonlarca haber içeriğinde yer alan isimler, taraftarın da en çok konuştuğu yıldızlar oldu. Peki Galatasaray’da medyanın en çok konuştuğu futbolcu kim oldu? İşte o liste...
2024-2025 Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bitime iki hafta kala Kayserispor galibiyetiyle mutlu sona ulaştı ve 25. şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle birlikte beşinci yıldızını da armasına ekleyen sarı kırmızılılar, hem saha içinde hem de medyada dikkat çeken bir sezon geçirdi.
Ajans Press Teknoloji’nin Newscope platformu üzerinden derlediği medya analizine göre, yılın en çok konuşulan Galatasaraylı futbolcuları belli oldu.
1 Ocak–20 Mayıs 2025 tarihleri arasını kapsayan araştırmaya göre, takımın başarısında önemli rol oynayan isimler yazılı basın, TV, internet siteleri ve sosyal medya içeriklerinde yoğun şekilde yer aldı.
İşte sırasıyla medyanın gündeminden düşmeyen, Galatasaray’ın en çok konuşulan yıldızları…
11. Davinson Sanchez
İçerik sayısı: 234 bin 873
Stoper hattındaki varlığıyla dikkat çeken Sanchez, sezon boyunca gösterdiği mücadeleci performans sayesinde medyada yer aldı.