Neymar öldü mü, yaşıyor mu? Neymar sağlık durumu nasıl?

Neymar kimdir?

Neymar da Silva Santos Júnior, kısaca Neymar olarak tanınan Brezilyalı futbolcu, 5 Şubat 1992’de São Paulo eyaletine bağlı Mogi das Cruzes kentinde dünyaya gelmiştir. Forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapan Neymar, hızı, teknik becerisi ve gol yeteneğiyle modern futbolun en dikkat çekici oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir.

Profesyonel futbol kariyerine 2009 yılında Santos formasıyla adım atan Neymar, genç yaşta gösterdiği üstün performansla kısa sürede Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. 2013 yılında Barcelona’ya transfer olarak Lionel Messi ve Luis Suárez ile birlikte futbol tarihinin en etkili hücum üçlüsünü oluşturdu. Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi birçok önemli başarıya imza attı.

2017 yılında 222 milyon euro bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain’e (PSG) transfer olarak futbol tarihinin en pahalı oyuncusu unvanını aldı. Fransa’da geçirdiği dönemde lig şampiyonlukları, kupalar ve bireysel ödüller kazandı. 2023 yılında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer oldu.

Brezilya Milli Takımı’nda da uzun yıllardır forma giyen Neymar, ülkesinin en golcü oyuncularından biri konumundadır. 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak Brezilya futbol tarihinde önemli bir yer edinmiştir.