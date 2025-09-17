Osimhen Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı? Osimhen Şampiyonlar Ligi maçında olacak mı?

Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Temsilcimiz Galatasaray da 28 Eylül Perşembe akşamı ilk maçına çıkıyor. Rakip Alman ekibi Eintracht Frankfurt... Cimbom hazırlıklarını sürdürürken Osimhen'in bu maçta yer alıp almayacağı büyük merak konusu olmuş durumda... Bu nedenle "Osimhen Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı" sorusu peş peşe geliyor.