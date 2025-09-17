Osimhen Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı? Osimhen Şampiyonlar Ligi maçında olacak mı?
Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkıyor. Milli maçta sakatlanan Victor Osimhen'in son durumu merak edilirken "Osimhen Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı" sorusu sıkça geliyor. İşte son durum...
Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Temsilcimiz Galatasaray da 28 Eylül Perşembe akşamı ilk maçına çıkıyor. Rakip Alman ekibi Eintracht Frankfurt... Cimbom hazırlıklarını sürdürürken Osimhen'in bu maçta yer alıp almayacağı büyük merak konusu olmuş durumda... Bu nedenle "Osimhen Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı" sorusu peş peşe geliyor.
Osimhen Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı?
Viktor Osimhen'in bileğindeki ağrılar devam ediyor. Bu sebeple Eintracht Frankfurt ile yapılacak mücadelede yer alamayacak.
Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina