Osimhen sakatlandı mı, son durumu nedir? Osimhen kaç hafta sahada yok?
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya-Ruanda maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bileğine darbe alan Osimhen acı içinde yerde kalırken maçın 36. dakikasında sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Bu sakatlık sonrası özellikle Galatasaray taraftarı Nijeryalı futbolcunun son durumunu öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...
Dünya Kupası elemeleri başladı. Birçok yıldız futbolcu milli takımlarında maça çıkıyor. Victor Osimhen de Nijerya adına dün Ruanda ile yapılan maçta görev aldı. Yıldız futbolcu 36. dakikada büyük bir sakatlık yaşadı ve maçı tamamlayamadı. Şimdi Osimhen'in sakatlık durumu merak ediliyor.
Osimhen son durumu nedir?
Osimhen'in son durumu hakkında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün katıldığı programda açıklamalarda bulundu.
Afrika'ya giden sarı-kırmızılı milli oyuncular için zaman zaman korku duyduklarını belirten Buruk, "Oradaki saha şartları ve rakiplerin sertliği bizim için korku oluşturuyor. Bu korkumuz Osimhen ile başımıza geldi. Ona ulaştık. Ayağında bir ağrı varmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Kulüp doktorumuz Yener İnce, milli takım doktorlarına ulaştı. Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirtip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Yarın durumu daha netleşecektir. Ağrısı var. Kulüp olarak aksiyon aldık. Gerekirse Osimhen'i buraya getirmek istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi de yaklaştı. Bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.