Osimhen sakatlandı mı, son durumu nedir? Osimhen kaç hafta sahada yok?

Osimhen son durumu nedir?

Osimhen'in son durumu hakkında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Afrika'ya giden sarı-kırmızılı milli oyuncular için zaman zaman korku duyduklarını belirten Buruk, "Oradaki saha şartları ve rakiplerin sertliği bizim için korku oluşturuyor. Bu korkumuz Osimhen ile başımıza geldi. Ona ulaştık. Ayağında bir ağrı varmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Kulüp doktorumuz Yener İnce, milli takım doktorlarına ulaştı. Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirtip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Yarın durumu daha netleşecektir. Ağrısı var. Kulüp olarak aksiyon aldık. Gerekirse Osimhen'i buraya getirmek istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi de yaklaştı. Bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.