Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid maçı şifresiz mi?

Sabırsızlıkla beklenen Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam başlıyor. Bu akşam 6 karşılaşma oynanacak. Bu karşılaşmalardan bir de Real Madrid - Marsilya müsabakası... Arda Güler'in ilk 11'de başlaması beklenirken vatandaşlar da sıkça "Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" dite soruyor.