Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid maçı şifresiz mi?

Bu akşam Şampiyonlar Ligi festivali başlıyor. Arda Güler'li Real Madrid, Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen ve özellikle Arda Güler'i izlemek isteyen futbolseverler "Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
Sabırsızlıkla beklenen Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam başlıyor. Bu akşam 6 karşılaşma oynanacak. Bu karşılaşmalardan bir de Real Madrid - Marsilya müsabakası... Arda Güler'in ilk 11'de başlaması beklenirken vatandaşlar da sıkça "Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" dite soruyor.
Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid - Marsilya maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele tabii dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Real Madrid maçı şifresiz mi?
tabii dijital platformuna ücretsiz üye olabilirsiniz. Fakat, maçları, dizileri ve filmleri izlemek için her ay 99 liralık abonelik ücreti ödemek zorundasınız.