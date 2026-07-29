Real Madrid'de maaş tablosu ortaya çıktı: Arda Güler'in kazancı da belli oldu
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Real Madrid'de futbolcuların haftalık maaşları gündeme geldi. Capology verilerine göre takımın en yüksek kazanan ismi Kylian Mbappe olurken, milli futbolcu Arda Güler'in haftalık ücreti de listede yer aldı.
Real Madrid'in 2026-2027 sezonu öncesindeki haftalık maaş tablosu ortaya çıktı. Capology tarafından paylaşılan verilere göre, Fransız yıldız Kylian Mbappe haftalık 600 bin euro ile listenin ilk sırasında yer aldı.
Vinicius Junior haftalık 480 bin euro kazanırken, Jude Bellingham ise 400 bin euro ile ilk üçte yer aldı.
İşte Real Madrid futbolcularının haftalık maaşları:
Kylian Mbappe: 600 bin euro
Vinicius Junior: 480 bin euro
Jude Bellingham: 400 bin euro
Rodrygo: 320 bin euro
Trent Alexander-Arnold: 320 bin euro
Ibrahima Konate: 320 bin euro
Federico Valverde: 320 bin euro
Bernardo Silva: 308 bin euro
Thibaut Courtois: 288 bin euro
Antonio Rüdiger: 280 bin euro
Eder Militao: 280 bin euro
Aurelien Tchouameni: 240 bin euro
Eduardo Camavinga: 240 bin euro
Ferland Mendy: 200 bin euro
Dean Huijsen: 180 bin euro
Alvaro Carreras: 172 bin euro
Franco Mastantuono: 140 bin euro
Brahim Diaz: 140 bin euro
Raul Asencio: 120 bin euro
Arda Güler: 100 bin euro
Andriy Lunin: 88 bin euro
Endrick: 38 bin euro
Gonzalo Garcia: 32 bin euro
Fran Gonzalez: 8 bin euro