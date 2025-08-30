  1. Dünya Gazetesi
  4. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi fikstür belli oldu mu? Fikstür ne zaman belli olacak?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi fikstür belli oldu mu? Fikstür ne zaman belli olacak?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi gerçekleşti ve temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Şimdi taraftarlar fikstürü merak ediyor. Bu sebeple sıkça gelen soru "Fikstür ne zaman belli olacak" şeklinde... İşte ayrıntılar...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi turnuvası yakın zamanda başlıyor. Kura çekimi gerçekleşti ve eşleşmeler belli oldu. Fakat takvim tam olarak netleşmedi. Taraftarlar maç tarihlerini ve saatlerini öğrenmek istiyor ve "UEFA fikstür çekimi ne zaman" diye soruyor.

Fikstür ne zaman belli olacak?

Şampiyonlar Ligi fiktürü belli oldu.  Avrupa Ligi, Konferans Ligi fikstür tarihine ilişkin net bir bilgi yok. Maç tarihleri ​​ve başlama saatleri en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

18 Eylül

Eintracht Frankfurt - Galatasaray

30 Eylül

Galatasaray - Liverpool

22 Ekim

Galatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım

Ajax - Galatasaray

25 Kasım

Galatasaray - Union Saint-Gilloise

9 Aralık

Monaco - Galatasaray

21 Ocak

Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak

Manchester City - Galatasaray

