Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi turnuvası yakın zamanda başlıyor. Kura çekimi gerçekleşti ve eşleşmeler belli oldu. Fakat takvim tam olarak netleşmedi. Taraftarlar maç tarihlerini ve saatlerini öğrenmek istiyor ve "UEFA fikstür çekimi ne zaman" diye soruyor.

1 | 3