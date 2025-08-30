Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi fikstür belli oldu mu? Fikstür ne zaman belli olacak?
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi gerçekleşti ve temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Şimdi taraftarlar fikstürü merak ediyor. Bu sebeple sıkça gelen soru "Fikstür ne zaman belli olacak" şeklinde... İşte ayrıntılar...
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi turnuvası yakın zamanda başlıyor. Kura çekimi gerçekleşti ve eşleşmeler belli oldu. Fakat takvim tam olarak netleşmedi. Taraftarlar maç tarihlerini ve saatlerini öğrenmek istiyor ve "UEFA fikstür çekimi ne zaman" diye soruyor.
Fikstür ne zaman belli olacak?
Şampiyonlar Ligi fiktürü belli oldu. Avrupa Ligi, Konferans Ligi fikstür tarihine ilişkin net bir bilgi yok. Maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.
18 Eylül
Eintracht Frankfurt - Galatasaray
30 Eylül
Galatasaray - Liverpool
22 Ekim
Galatasaray - Bodo/Glimt
5 Kasım
Ajax - Galatasaray
25 Kasım
Galatasaray - Union Saint-Gilloise
9 Aralık
Monaco - Galatasaray
21 Ocak
Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak
Manchester City - Galatasaray