Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ne zaman başlıyor? GS, FB Avrupa maçları ne zaman?
Milli ara bitti, Süper Lig maçları başlıyor. Futbolseverler bir yandan da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi başlangıç tarihlerini merak ediyor. Peki Avrupa maçları ne zaman başlayacak?
Bu sene Avrupa'da bizi Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor temsil edecek. Avrupa maçlarının heyecanını yaşamak isteyen milyonlar grup maçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Bugünlerde sıkça gelen soru ise "Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ne zaman başlıyor" oluyor.
Avrupa maçları ne zaman başlıyor?
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ilk maçını 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile yapacak. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile 24 Eylül Çarşamba oynayacak. Konferans Ligi'nde Samsunspor 2 Ekim'de Legia Varşova ile karşılaşacak.