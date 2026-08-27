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Şampiyonlar Ligi bileti kasaları doldurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev gelir

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe, henüz sahaya çıkmadan önemli bir geliri garantiledi. UEFA’nın yeni gelir modeli kapsamında iki kulübün kasasına toplam 62,3 milyon euro girecek.

Mutluhan Yıldız
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Şampiyonlar Ligi bileti kasaları doldurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev gelir - Resim: 1

Galatasaray’ın şampiyon kontenjanından doğrudan katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi iki takım temsil edecek. Play-off turunda Olimpik Lyon’u saf dışı bırakan Fenerbahçe 2008-2009 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.

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Şampiyonlar Ligi bileti kasaları doldurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev gelir - Resim: 2

İki ezeli rakibin Devler Ligi’ne katılması, sportif başarının yanı sıra kulüplerin mali yapısına da önemli katkı sağlayacak.

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Şampiyonlar Ligi bileti kasaları doldurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev gelir - Resim: 3

Fenerbahçe 31,8 milyon euroyu garantiledi

Fenerbahçe, UEFA’nın 2024-2027 dönemini kapsayan gelir dağıtım modeli kapsamında toplam 31,8 milyon euro kazanacak. Sarı-lacivertlilerin gelir kalemleri şöyle:

-Katılım payı: 18,6 milyon euro
-10 yıllık sıralama payı: 3,8 milyon euro
-5 yıllık sıralama ve medya payı: 9,4 milyon euro

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Şampiyonlar Ligi bileti kasaları doldurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev gelir - Resim: 4

Galatasaray’ın kasasına 30,5 milyon euro girecek

Süper Lig şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan Galatasaray ise 30,5 milyon euroluk geliri şimdiden garantiledi. Sarı-kırmızılıların kazancı şu kalemlerden oluşuyor:

-Katılım payı: 18,6 milyon euro
-10 yıllık sıralama payı: 3,5 milyon euro
-5 yıllık sıralama ve medya payı: 8,4 milyon euro

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Şampiyonlar Ligi bileti kasaları doldurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev gelir - Resim: 5

Toplam gelir daha da artabilir

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yalnızca katılım ve dağıtım paylarından elde edeceği toplam gelir 62,3 milyon euroya ulaştı. İki kulübün lig aşamasında alacağı galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra üst turlara yükselmesi halinde kazanacağı para daha da artacak.

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Kaynak: HABER MERKEZİ