Şampiyonlar Ligi bileti kasaları doldurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev gelir

Galatasaray’ın kasasına 30,5 milyon euro girecek

Süper Lig şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan Galatasaray ise 30,5 milyon euroluk geliri şimdiden garantiledi. Sarı-kırmızılıların kazancı şu kalemlerden oluşuyor:

-Katılım payı: 18,6 milyon euro

-10 yıllık sıralama payı: 3,5 milyon euro

-5 yıllık sıralama ve medya payı: 8,4 milyon euro