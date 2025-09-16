Google Haberler

Şampiyonlar Ligi şöleni başlıyor! Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam başlıyor. Uzun bir aranın ardından futbol tutkunları peş peşe yapılacak maçlarla futbol şöleni yaşayacak. Temsilcimiz Galatasaray da bu hafta Eintracht Frankfurt ile karılaşacak. Mücadele bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi?

Akın Güler
Şampiyonlar Ligi hasreti bu akşam sona eriyor. Bu akşam 6 maç oynanacak. Galatasaray ise bu akşam oynamayacak. Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek Cimbom'un ne zaman sahaya çıkacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Bu sebepler sıkça "Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda", "GS maçı şifresiz mi" soruları geliyor.

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman?

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe saat 22.00'de başlayacak. Aslan'ın heyecan dolu karşılaşmasını TRT 1 naklen yayınlayacak.

Şampiyonlar Ligi maç programı

Bugün

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal

17 Eylül Çarşamba:

19.45 Olympiakos-Pafos

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

22:00 Ajax-Inter

22:00 Bayern Münih-Chelsea

22:00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

18 Eylül Perşembe:

19.45 Club Brugge-Monaco

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

22:00 Manchester City-Napoli

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting Lizbon-Kairat

