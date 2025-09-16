Şampiyonlar Ligi hasreti bu akşam sona eriyor. Bu akşam 6 maç oynanacak. Galatasaray ise bu akşam oynamayacak. Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek Cimbom'un ne zaman sahaya çıkacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Bu sebepler sıkça "Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda", "GS maçı şifresiz mi" soruları geliyor.