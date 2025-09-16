Şampiyonlar Ligi şöleni başlıyor! Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam başlıyor. Uzun bir aranın ardından futbol tutkunları peş peşe yapılacak maçlarla futbol şöleni yaşayacak. Temsilcimiz Galatasaray da bu hafta Eintracht Frankfurt ile karılaşacak. Mücadele bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi hasreti bu akşam sona eriyor. Bu akşam 6 maç oynanacak. Galatasaray ise bu akşam oynamayacak. Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek Cimbom'un ne zaman sahaya çıkacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Bu sebepler sıkça "Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda", "GS maçı şifresiz mi" soruları geliyor.
Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı ne zaman?
Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe saat 22.00'de başlayacak. Aslan'ın heyecan dolu karşılaşmasını TRT 1 naklen yayınlayacak.
Şampiyonlar Ligi maç programı
Bugün
19.45 Athletic Bilbao-Arsenal
19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise
22.00 Juventus-Borussia Dortmund
22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya
22.00 Benfica-Karabağ
22.00 Tottenham-Villarreal
17 Eylül Çarşamba:
19.45 Olympiakos-Pafos
19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt
22:00 Ajax-Inter
22:00 Bayern Münih-Chelsea
22:00 Liverpool-Atletico Madrid
22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta
18 Eylül Perşembe:
19.45 Club Brugge-Monaco
19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray
22:00 Manchester City-Napoli
22.00 Newcastle United-Barcelona
22.00 Sporting Lizbon-Kairat