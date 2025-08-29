Samsunspor rakipleri kim oldu? Samsunspr'un Konferans Ligi rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi play-off turu maçları tamamlandı. Sonuçlara göre Samsunspor yoluna Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Kura çekilişi gerçekleşti ve temsilcimizin rakipleri belli oldu. İşte "Samsunspor rakipleri kim oldu" sorusunun yanıtı...
Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos elenen Samsunspor, Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bugün ise Samsunspor'un rakibi belli oldu. "Samsunspor rakipleri kim oldu" sorusu sıkça geliyor.
Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün gerçekleşti. Kura, UEFA TV'den canlı yayınlandı. Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.
Samsunspor rakipleri
Legia Varşova
Dinamo Kiev
Mainz
AEK Atina
Breidablik
Hamrun Spartans