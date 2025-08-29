  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Samsunspor rakipleri kim oldu? Samsunspr'un Konferans Ligi rakipleri belli oldu

Samsunspor rakipleri kim oldu? Samsunspr'un Konferans Ligi rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi play-off turu maçları tamamlandı. Sonuçlara göre Samsunspor yoluna Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Kura çekilişi gerçekleşti ve temsilcimizin rakipleri belli oldu. İşte "Samsunspor rakipleri kim oldu" sorusunun yanıtı...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Samsunspor rakipleri kim oldu? Samsunspr'un Konferans Ligi rakipleri belli oldu - Resim: 1

Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos elenen Samsunspor, Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bugün ise Samsunspor'un rakibi belli oldu. "Samsunspor rakipleri kim oldu" sorusu sıkça geliyor.

1 | 3
Samsunspor rakipleri kim oldu? Samsunspr'un Konferans Ligi rakipleri belli oldu - Resim: 2

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün gerçekleşti. Kura, UEFA TV'den canlı yayınlandı. Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

2 | 3
Samsunspor rakipleri kim oldu? Samsunspr'un Konferans Ligi rakipleri belli oldu - Resim: 3

Samsunspor rakipleri

Legia Varşova
Dinamo Kiev
Mainz
AEK Atina
Breidablik
Hamrun Spartans

Kaynak: HABER MERKEZİ
3 | 3