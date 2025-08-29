Sergen Yalçın Beşiktaş'a geldi mi? Sergen Yalçın Beşiktaş'la anlaştı mı?

Beşiktaş'ın futbolu bir süredir tartışılırken Solskjaer'e eleştiri geliyordu. Kara Kartal'ın FC Lausanne-Sport yenilip Konferans Ligi'nden elenmesi bardağı taşıran son damla oldu. Solskjaer ile yollar ayrılırken yerine gelecek isim merak ediliyor. Sıkça gelen soru "Sergen Yalçın Beşiktaş'a geldi mi" şeklinde...

Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile bir araya gelerek anlaşma sağladı.

A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı kulübün bugün resmi açıklamayı yapması ve Yalçın'ın akşam yapılacak idmanda takımın başında olması bekleniyor. Sergen Yalçın, 2020-2022 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmış ve 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Bu gelişmelerle birlikte, tecrübeli teknik adamın ikinci Beşiktaş dönemi için geri sayım başladı.