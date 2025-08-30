Süper Lig transfer bitiş tarihi: Transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Süper Lig'de 4. haftaya girilirken transfer döneminin bitiş tarihi araştırılıyor. Kulüpler yıldız isimlerle görüşmelerine devam ederken taraftar da konu hakkında bilgi almak için "Transfer sezonu ne zaman bitiyor" sorusuna cevap arıyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig ekipleri birçok yıldızı renklerine bağladı ve görüşmeler devam ediyor. Ligde 4. haftaya girildi ve transfer döneminin bitiş tarihi merak konusu olmuş durumda... Son günlerde "Transfer sezonu ne zaman bitiyor" sorusu hızlanıyor.
1 | 2
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Süper Lig transfer dönemi 30 Haziran'a başladı. Transferin son günü ise 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59'da olarak belirlendi.
2 | 2