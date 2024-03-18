Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki gerginlik dünya basınında: İşte maç sonundan o fotoğraflar...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular ile sahaya giren taraftarlar arasında olaylar çıktı.

Saha içi karışırken taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgii paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahaya giren taraftarların kimlik belirleme çalışmaları ve olaylarla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.