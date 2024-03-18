Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki gerginlik dünya basınında: İşte maç sonundan o fotoğraflar...
Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından, sarı lacivertli futbolcular orta sahada galibiyet sevinci yaşarken ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı. Maçının ardından çıkan olaylar Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TFF ve Fenerbahçe'den art arda açıklamalar geldi. İşte gergin anlardan yansıyan görüntüler...
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular ile sahaya giren taraftarlar arasında olaylar çıktı.
Saha içi karışırken taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.
Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgii paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahaya giren taraftarların kimlik belirleme çalışmaları ve olaylarla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.
Yerlikaya paylaşımında, "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.