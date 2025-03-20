Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de en çok değer kazanan ve kaybeden futbolcuları açıkladı
Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonunun Transfemarkt verilerine göre en çok değer kaybeden ve değer kazanan futbolcuları belli oldu. Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları Rafa Silva ve Victor Osimhen'in değer kaybı ise dikkat çekti. En çok değer kazanan futbolcu ise Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek oldu.
Yusuf Akçiçek
Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, değerine 5.350 milyon Euro eklenerek toplam 5.5 milyon Euro seviyesine ulaşarak mart ayının en çok değerlenen futbolcusu oldu.
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Uğurcan Çakır
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi değerini koruyarak 8 milyon Euro'da sabit kaldı
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Felix Uduokhai
Beşitaş'ın başarılı stoperi Felix Uduokhai de değerini koruyanlar arasında. 8 milyon Euro.
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Oğuzhan Aydın
Değeri 2 Milyon Euro artarak 8 milyon Euro oldu.
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