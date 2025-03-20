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  4. Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de en çok değer kazanan ve kaybeden futbolcuları açıkladı

Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de en çok değer kazanan ve kaybeden futbolcuları açıkladı

Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonunun Transfemarkt verilerine göre en çok değer kaybeden ve değer kazanan futbolcuları belli oldu. Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları Rafa Silva ve Victor Osimhen'in değer kaybı ise dikkat çekti. En çok değer kazanan futbolcu ise Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek oldu.

Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de en çok değer kazanan ve kaybeden futbolcuları açıkladı - Resim: 1

Yusuf Akçiçek

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, değerine 5.350 milyon Euro eklenerek toplam 5.5 milyon Euro seviyesine ulaşarak mart ayının en çok değerlenen futbolcusu oldu.

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Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de en çok değer kazanan ve kaybeden futbolcuları açıkladı - Resim: 2

Uğurcan Çakır

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi değerini koruyarak 8 milyon Euro'da sabit kaldı

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Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de en çok değer kazanan ve kaybeden futbolcuları açıkladı - Resim: 3

Felix Uduokhai

Beşitaş'ın başarılı stoperi Felix Uduokhai de değerini koruyanlar arasında. 8 milyon Euro.

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Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de en çok değer kazanan ve kaybeden futbolcuları açıkladı - Resim: 4

Oğuzhan Aydın

Değeri 2 Milyon Euro artarak 8 milyon Euro oldu.

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