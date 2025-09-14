Türkiye Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam tarih yazmak istiyor

İki dev, finalde buluşuyor

EuroBasket 2025 finalinde sahneye çıkacak Türkiye ve Almanya, turnuvada oynadıkları tüm maçları kazanarak adını finale yazdırdı.

12 Dev Adam doludizgin

A Milli Takım, A Grubu’nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’yı mağlup ederek liderliği kaptı. Son 16 turunda İsveç’i geçen milliler, çeyrek finalde Polonya’yı, yarı finalde ise Yunanistan’ı saf dışı bırakarak büyük finale yürüdü.

Son şampiyon Almanya kayıpsız geldi

Almanya, B Grubu’nda Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya’yı geride bırakıp namağlup lider oldu. Son 16’da Portekiz’i, çeyrek finalde Slovenya’yı, yarı finalde ise Finlandiya’yı devirerek finalde Türkiye’nin rakibi oldu.

12. randevu

Türkiye ile Almanya, resmi karşılaşmalarda 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 maçın 4’ünü Türkiye, 7’sini ise Almanya kazandı. İki ekip son olarak EuroBasket 2015’te karşılaşmış, milliler grup aşamasındaki mücadeleyi 80-75 kazanmıştı.

Alperen ve Wagner sahnede

Finalin en çok merak edilen isimleri Alperen Şengün ve Franz Wagner olacak. Houston Rockets forması giyen Alperen, 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist ortalaması yakaladı. Orlando Magic’te oynayan Wagner ise 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asistle Almanya’nın en skorer ismi oldu. Millilerde kaptan Cedi Osman 15,1 sayı ortalamasıyla Alperen’in en yakın destekçisi olurken, Almanya’da Wagner’in ardından Dennis Schröder 20,9 sayılık katkısıyla öne çıktı.

Ataman tarih peşinde

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7. Avrupa kupasını kazanmanın eşiğinde. Daha önce kulüpler seviyesinde 3 EuroLeague, 1 Avrupa Kupası, 1 Saporta Kupası ve 1 EuroChallenge zaferi yaşayan deneyimli koç, Türkiye’nin Almanya karşısında kupayı kaldırması halinde kariyerine yeni bir halka ekleyecek.