Türkiye Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam tarih yazmak istiyor
EuroBasket 2025'in şampiyonu belli oluyor. A Milli Basketbol Takımı'mız bu akşam Almanya ile zorlu bir mücadele verecek. Hedef 24 yıl sonra kupayı tekrar müzemize götürmek... Tüm Türkiye 12 Dev Adam ile hop oturup hop kalkacak. Bu nefes kesecek mücadeleyi kaçırmak istemeyen milyonlar şimdi "Türkiye Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Sadece Avrupa değil, dünya bu maçı bekliyor. EuroBasket 2025 finalinde Türkiye ile Almanya karşı karşıya geliyor. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız varını yoğunu sahaya yansıtıp kupayı ülkemize getirmeyi hedefliyor. Turnuvada rakiplerine kök söktüren ve finale yükselen 12 Dev Adam Almanya'yı da sahadan süpürmek istiyor. Bugün gündem olan soru ise "Türkiye Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Türkiye Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Almanya basketbol maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. 12 Dev Adam'ın nefes kesecek mücadelesini TRT 1 naklen yayınlayacak.
İki dev, finalde buluşuyor
EuroBasket 2025 finalinde sahneye çıkacak Türkiye ve Almanya, turnuvada oynadıkları tüm maçları kazanarak adını finale yazdırdı.
12 Dev Adam doludizgin
A Milli Takım, A Grubu’nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’yı mağlup ederek liderliği kaptı. Son 16 turunda İsveç’i geçen milliler, çeyrek finalde Polonya’yı, yarı finalde ise Yunanistan’ı saf dışı bırakarak büyük finale yürüdü.
Son şampiyon Almanya kayıpsız geldi
Almanya, B Grubu’nda Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya’yı geride bırakıp namağlup lider oldu. Son 16’da Portekiz’i, çeyrek finalde Slovenya’yı, yarı finalde ise Finlandiya’yı devirerek finalde Türkiye’nin rakibi oldu.
12. randevu
Türkiye ile Almanya, resmi karşılaşmalarda 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 maçın 4’ünü Türkiye, 7’sini ise Almanya kazandı. İki ekip son olarak EuroBasket 2015’te karşılaşmış, milliler grup aşamasındaki mücadeleyi 80-75 kazanmıştı.
Alperen ve Wagner sahnede
Finalin en çok merak edilen isimleri Alperen Şengün ve Franz Wagner olacak. Houston Rockets forması giyen Alperen, 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist ortalaması yakaladı. Orlando Magic’te oynayan Wagner ise 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asistle Almanya’nın en skorer ismi oldu. Millilerde kaptan Cedi Osman 15,1 sayı ortalamasıyla Alperen’in en yakın destekçisi olurken, Almanya’da Wagner’in ardından Dennis Schröder 20,9 sayılık katkısıyla öne çıktı.
Ataman tarih peşinde
A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7. Avrupa kupasını kazanmanın eşiğinde. Daha önce kulüpler seviyesinde 3 EuroLeague, 1 Avrupa Kupası, 1 Saporta Kupası ve 1 EuroChallenge zaferi yaşayan deneyimli koç, Türkiye’nin Almanya karşısında kupayı kaldırması halinde kariyerine yeni bir halka ekleyecek.