Türkiye, Dünya Kupası'ndan elendi mi? Bir üst tura nasıl çıkar?
A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası'nda iki maça çıktı. Türkiye bu maçlardan mağlubiyetle ayrıldı. Şimdi yoğun şekilde "Türkiye, Dünya Kupası'ndan elendi mi" sorusuna cevap aranıyor.
Büyük umutlarla katıldığımız Dünya Kupası'nda art arda 2 mağlubiyet aldık. Turnuvada henüz gol ile tanışamayan A Millilerin üst tura çıkıp çıkamayacağı merak ediliyor. Bugün en sık gelen soru ise "Türkiye, Dünya Kupası'ndan elendi mi" şeklinde...
Türkiye, Dünya Kupası'ndan elendi mi?
İkinci mağlubiyetini alan Milli Takımı'mız, son 32 turuna yükselme şansını matematiksel olarak kaybetti ve turnuvaya veda etti.
Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran'da ABD ile formalite gereği oynayacak.