Türkiye, Dünya Kupası'ndan elendi mi? Bir üst tura nasıl çıkar?

Büyük umutlarla katıldığımız Dünya Kupası'nda art arda 2 mağlubiyet aldık. Turnuvada henüz gol ile tanışamayan A Millilerin üst tura çıkıp çıkamayacağı merak ediliyor. Bugün en sık gelen soru ise "Türkiye, Dünya Kupası'ndan elendi mi" şeklinde...