Türkiye ilk 11'i belli oldu Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'mız Gürcistan ile ilk maçına çıkıyor. Hedef mutlak galibiyet... Mücadelenin saati iple çekilirken "Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
Hedef Dünya Kupası! A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri ilk maçına çıkıyor. Turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak isteyen Milliler 3 puan alıp zorlu İspanya karşılaşması için hazırlık yapacak. 7'den 70'a tüm Türkiye'nin kalbi Türkiye ile atacak. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman?
2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Türkiye Gürcistan mücadelesi 4 Eylül 2025 Perşembe günü sat 19.00'da oynanacak ve müsabaka TV 8'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochosvili, Azarovi, Kochorashvili, Gagnidze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Grup lideri doğrudan Dünya Kupası'na gidecek
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.