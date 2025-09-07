Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye muhtemel ilk 11'i
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci maçına çıkıyor. İlk maçta Gürcistan'ı 3-2 ile geçen Türkiye, güçlü İspanya ile karşılaşacak. Nefes kesecek mücadeleyi vatandaşlar kaçırmak istemiyor ve "Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu ısrarla yöneltiyor.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız bu akşam çok kritik bir maça çıkıyor. Grup liderinin doğrudan dünya kupasına katılacağı turnuvada en güçlü rakibimiz İspanya... İspanya favori görünse de milliler bu maçta elinden geleni sahaya koyarak rakibinden 3 puanı kapmak istiyor. Bugün yoğun şekilde gelen soru ise "Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Türkiye İspanya maçı ne zaman?
Türkiye İspanya maçı bu akşam 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Mücadele TV8'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek (Orkun), Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Merino, Zubimendi, Pedri, Yamal, N.Williams, Oyarzabal.
Tek eksiğimiz var
Türkiye, İspanya maçı öncesine tek eksikle çıkıyor. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz kadroda yer almayacak. İspanya’da ise sakatlıkları bulunan Gavi ve Yeremy Pino aday kadrodan çıkarılmış durumda.
11 maç tek galibiyet
A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 11 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 8 müsabakayı da kazanamadı, 5'ini yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Türkiye ayrıca, son 7 randevuda rakibine sadece bir gol atabildi.