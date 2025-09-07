Türkiye Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'mız İsveç'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Millilerimizin rakibi ise Polonya oldu. Şimdi bu maçın detayları merak ediliyor ve "Türkiye Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
Türkiye, EuroBasket'te fırtınalar estiriyor. Milli takımda özellikle Alperen Şengün'ün performansı dikkat çekiyor. İsveç'i de geçen Milliler şimdi Polonya ile yarı final mücadelesi verecek. Bu heyecan dolu müsabaka için bekleyiş devam ederken mücadelenin tarihi, saati, kanalı öğrenilmek isteniyor.
Türkiye Polonya basketbol maçı 9 Eylül Salı günü oynanacak. Mücadelenin TRT 1'den veya TRT Spor'dan yayınlanması bekleniyor. Müsabakanın saati henüz belli olmadı.