Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroBasket çeyrek final maçları için geri sayım başladı. Türkiye A Milli Basketbol Takımı'mız da Polonya ile eşleşti. 12 Dev Adam gururlandırmaya devam ederken mücadelenin bilgileri merak ediliyor. Herkesin dilinde aynı soru var: Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye nefesini tuttu Türkiye Polonya basketbol maçına odaklandı. Filenin Sultanları büyük bir gurur yaşatırken 12 Dev Adam'ın da hayalinde final var. Çeyrek finalde rakibimiz Polonya... Yoğun şekilde "Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
Türkiye Polonya basketbol maçı 9 Eylül Salı günü saat 17.00'de başlayacak. 12 Dev Adam'ın mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İki takım arasında Avrupa Şampiyonası'nda 9. randevu
A Milli Takım, turnuva tarihinde Polonya ile 9. kez karşı karşıya gelecek.
EuroBasket'te iki takım arasında yapılan 8 müsabakanın 2'sini Türkiye, 6'sını Polonya kazandı.
Milliler, Polonya ile şampiyonada son olarak EuroBasket 2009 ve EuroBasket 2011 grup aşamasında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2009'da Polonya'yı 87-69 mağlup ederken, 2011'de ise sahadan 84-83 mağlup ayrıldı.