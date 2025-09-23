Türkiye Polonya voleybol maçı bugün mü yarın mı? Filenin Efeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı'mız Polonya ile yarı final mücadelesi verecek. Polonya dünya sıralamasında 1. sırada ve bu maç hiç de kolay geçmeyecek. Türkiye bu maça odaklanırken sıkça "Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Tüm Türkiye'nin gözü Türkiye Polonya voleybol maçında... Filenin Efeleri bir kaz daha yazarak yarı finale çıkmak istiyor. Milyonlar bu maçı izlemek için ekran başına geçecek. Şimdi sıkça "Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman?
Türkiye Polonya voleybol maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
En skorer milli oyuncular
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Adis Lagumdzija ve Efe Mandıracı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda en çok skor üreten isimler arasında yer aldı.
Turnuvada 72 sayı üreten Adis Lagumdzija, organizasyonun en skorer beşinci ismi konumunda bulunuyor.
Servisleriyle etkili olan Efe Mandıracı ise, takımına kazandırdığı 60 sayının 13'ünü servisten elde etti.
Milli Takım kadrosu
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosu:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu