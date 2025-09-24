Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri yeni tarih yazma peşinde
Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı'mız bir tarh daha yazmak istiyor. FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri yarı finale çıkmak için Polonya ile mücadele verecek. 7'den 77'ye tüm Türkiye'nin kalbi millilerimiz ile olacak. Bu maçı kaçırmak istemeyen vatandaşlar "Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Ülke nefesini tuttu Filenin Efeleri'nin mücadelesini bekliyor. Hollanda'yı eleyerek tarih yazan millilerin şimdiki hedefi Polonya'yı geçmek... Heyecan her geçen dakika artarken "Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıklaşıyor. İşte mücadeleye dair bilgiler...
Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman?
Türkiye Polonya voleybol maçı bugün saat 15.00'te oynanacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İstatistiği değiştirmeye çalışacağız
A Milli Erkek Voleybol Takımı, daha önce 2024 ve 2025 Milletler Ligi'nde Polonya ile karşılaştı.
Bu iki karşılaşmada da Polonya'nın 3-0'lık galibiyetine engel olamayan milliler, bu istatistiği değiştirmeye çalışacak.
En skorer milli oyuncular
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Adis Lagumdzija ve Efe Mandıracı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda en çok skor üreten isimler arasında yer aldı.
Turnuvada 72 sayı üreten Adis Lagumdzija, organizasyonun en skorer beşinci ismi konumunda bulunuyor.
Servisleriyle etkili olan Efe Mandıracı ise, takımına kazandırdığı 60 sayının 13'ünü servisten elde etti.
Milli Takım kadrosu
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosu:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu