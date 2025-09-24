Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri yeni tarih yazma peşinde

İstatistiği değiştirmeye çalışacağız

A Milli Erkek Voleybol Takımı, daha önce 2024 ve 2025 Milletler Ligi'nde Polonya ile karşılaştı.

Bu iki karşılaşmada da Polonya'nın 3-0'lık galibiyetine engel olamayan milliler, bu istatistiği değiştirmeye çalışacak.