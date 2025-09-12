Türkiye Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam final yolunda...
EuroBasket'te yarı finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'mız Yunanistan ile eşleşti. Deyim yerindeyse erken final olan bu maç için nefesler tutuldu. Milyonların kalbi 12 Dev Adam ile birlikte atacak. Mücadelenin tarihi, saati, kanalı yoğun şekilde araştırılıyor.
EuroBasket çeyrek final maçında Polonya'yı güzel bir oyunla deviren Türkiye, yarı finale yükseldi. 12 Dev Adam'ın rakibi ise Yunanistan oldu. Müthiş işler başaran millilerimiz şimdi Yunanistan'ı da geçerek adını finale yazdırmak istiyor. Zorlu müsabaka öncesi yoğun şekilde yöneltilen soru ise "Türkiye Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Türkiye Yunanistan basketbol maçı ne zaman?
Türkiye Yunanistan basketbol maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Cedi Osman'ın durumu belli değil
A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor.
Polonya ile oynanan çeyrek final müsabakasında sakatlanan Cedi, ilk antrenmanda yer almadı.
Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya, yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi.
Cedi Osman'ın Yunanistan karşısında oynayıp oynamayacağı bugün netlik kazanacak.
Şampiyonada 7'de 7 yapan iki takımdan biri
A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.
EuroBasket 2025'te yarı finale yükselen 4 ekipten Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Milliler, adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek.
Hedef, 24 yıl sonra finale yükselmek
A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak.
Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.
Yunanistan ile 15. randevu
A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.
Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.