Türkiye Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Basketbol Takımı'mız yine bir tarih yazarak Polonya'yı devirdi ve EuroBasket'te yarı finale yükseldi. Şimdi rakip güçlü Yunanistan... Erken final yorumları yapılırken bu heyecan dolu müsabakanın bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "Türkiye Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız dün Polonya ile karşılaştı ve parkeden 91-77'lik skorla üstün ayrıldı. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan 12 Dev Adam'da Alperen Şengün yine tarihe geçti ve en genç triple-double yapan basketbolcu oldu. Millilerin yarı finaldeki rakibi Yunanistan olurken mücadelenin tarihi, saati, kanalı sıkça araştırılıyor.
Türkiye Yunanistan basketbol yarı final maçı 12 Eylül Cuma günü oynanacak. Mücadelenin saati henüz netleşmezken müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finalde
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez yarı finale yükselme sevinci yaşadı.
Ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez son 4 takım arasında yer alan milliler, 24 yıl sonra adını yeniden yarı finale yazdırmayı başardı.
Ay-yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.