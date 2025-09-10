Türkiye Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız dün Polonya ile karşılaştı ve parkeden 91-77'lik skorla üstün ayrıldı. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan 12 Dev Adam'da Alperen Şengün yine tarihe geçti ve en genç triple-double yapan basketbolcu oldu. Millilerin yarı finaldeki rakibi Yunanistan olurken mücadelenin tarihi, saati, kanalı sıkça araştırılıyor.