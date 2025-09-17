UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi şöleni başladı, Avrupa Ligi tarihleri merak ediliyor. Fenerbahçe de bu turnuvada bizi temsil edecek. Şimdi yoğun şekilde "Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruluyor. İşte ayrıntılar...
Avrupa Ligi heyecanı için nefesler tutuldu. Temsilcimi Fenerbahçe de ilk maçını deplasmanda Dinamo Zagreb karşısından oynayacak. Turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak isteyen Sarı Kanarya'nın mücadele bilgileri merak ediliyor. Peki, Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
1 2
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman?
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
2 2