UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi heyecanı için nefesler tutuldu. Temsilcimi Fenerbahçe de ilk maçını deplasmanda Dinamo Zagreb karşısından oynayacak. Turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak isteyen Sarı Kanarya'nın mücadele bilgileri merak ediliyor. Peki, Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?