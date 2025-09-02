Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa'da ülkemizi temsil edecek. Temsilcilerimiz dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarken dün yine transferde hareketlilik yaşandı. UEFA için kulüpler isim listesi vermek zorunda... Şimdi taraftarlar "UEFA kadro bildirimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor.

UEFA organizasyonlarında kulüpler, takımlarını iki ayrı oyuncu listesiyle bildirir: A ve B listesi.

A listesi

Bu listede en fazla 25 futbolcu yer alabilir ve kadroda en az iki kalecinin bulunması zorunludur.

B listesi

Genç oyunculara yönelik olan bu listeye sınırsız sayıda isim eklenebilir. Böylece kulüpler, genç yeteneklerine Avrupa arenasında deneyim kazandırma fırsatı bulur.

Kadro güncellemeleri

Takımlar, ön eleme aşamalarının her birinde yeni kadrolar bildirme hakkına sahiptir. Ayrıca her turun ilk karşılaşmasından bir gün öncesine kadar, 25 kişilik A listesi sınırına bağlı kalarak en fazla iki oyuncu değişikliği yapılabilir.