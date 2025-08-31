UEFA kadro bildirimi son gün ne zaman? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi isim listesi ne zaman verilecek?

Bu sezon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde; Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ve Samsunspor, Konfreans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Futbolseverlerin en çok ilgi gösterdiği turnuva için heyecanlı bekleyiş devam ederken kadro bildirimi tarihi merak ediliyor. "UEFA kadro bildirimi son gün ne zaman" sorusu sıkça geliyor.

UEFA organizasyonlarında kulüpler, takımlarını iki ayrı oyuncu listesiyle bildirir: A ve B listesi.

A listesi

Bu listede en fazla 25 futbolcu yer alabilir ve kadroda en az iki kalecinin bulunması zorunludur.

B listesi

Genç oyunculara yönelik olan bu listeye sınırsız sayıda isim eklenebilir. Böylece kulüpler, genç yeteneklerine Avrupa arenasında deneyim kazandırma fırsatı bulur.

Kadro güncellemeleri

Takımlar, ön eleme aşamalarının her birinde yeni kadrolar bildirme hakkına sahiptir. Ayrıca her turun ilk karşılaşmasından bir gün öncesine kadar, 25 kişilik A listesi sınırına bağlı kalarak en fazla iki oyuncu değişikliği yapılabilir.