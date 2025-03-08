UEFA raporu ortaya koydu! Maaş yükü altında eziliyorlar: Türk kulüpleri finansal darboğazda!

Ceferin’in önsözünde şu ifadeler yer aldı:

* Sadece 2023’te kulüpler UEFA maçlarından 2.9 milyar Euro gelir elde etti. Bu rakam 2025’te rakip kulüpler için ekstra 600 milyon Euro para ödülü ve katılmayan takımlar için ek 300 milyon Euro dayanışma ödemesi ile keskin bir şekilde artacak.