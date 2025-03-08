UEFA raporu ortaya koydu! Maaş yükü altında eziliyorlar: Türk kulüpleri finansal darboğazda!
UEFA’dan Türk futbolu için alarm zilleri! Avrupa futbolunun finansal durumunu gözler önüne seren son UEFA raporuna göre, Türk kulüplerinin gelirlerinin büyük bir kısmı maaşlara gidiyor. 2023 yılında Türkiye’de kulüplerin toplam maaş harcaması 472 milyon Euro’ya ulaşırken, maaşların gelire oranı yüzde 88 seviyesine çıktı. Bu oran sürdürülebilir seviyelerin çok üzerinde. Raporda ayrıca Türk kulüplerinin özkaynakları ekside bulunan kulüpler arasında dünyada birinci olurken, bankalara olan borcun 729 milyon Euro’ya ulaştığı görüldü.
UEFA aralarında Türk kulüplerinin de bulunduğu Avrupa takımlarının finansal durumunu ortaya koyan raporunu yayınladı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in ön sözünü yazdığı raporda, Avrupa liglerinden 700’ü aşkın futbol kulübünün finansal rakamlarının detaylı analizi yer aldı.
Ceferin’in önsözünde şu ifadeler yer aldı:
* Sadece 2023’te kulüpler UEFA maçlarından 2.9 milyar Euro gelir elde etti. Bu rakam 2025’te rakip kulüpler için ekstra 600 milyon Euro para ödülü ve katılmayan takımlar için ek 300 milyon Euro dayanışma ödemesi ile keskin bir şekilde artacak.
Ancak Türkiye gibi bazı ülkelerde gelir artışının büyük ölçüde maaş ödemelerine gittiği ve kulüplerin finansal sürdürülebilirlikten uzak olduğu ortaya çıktı.